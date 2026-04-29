पुडुचेरी के स्कूलों से फ्रेंच हटने पर सियासी बवाल, समझिए क्या है CBSE का थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला जिस पर मचा है विवाद

Puducherry French Language Controversy 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की नेशनलएजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के तहत कक्षा 6 से थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने की घोषणा ने भारत के मिनी फ्रांस कहे जाने वाले पुडुचेरी में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पुडुचेरी की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी इस भाषा को सिलेबस से हटाए जाने की आशंका के बीच राजनीतिक दलों ने इसका कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि, इस फैसले से पुडुचेरी की ऐतिहासिक फ्रांसीसी विरासत पर संकट गहरा जाएगा।