India – New Zealand FTA : अब न्यूजीलैंड में पढ़ाई के साथ नौकरी पक्की, वीजा नियमों में हुए बड़े बदलाव

सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी रास्ते आसान हुए हैं। समझौते में टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री (TEE) के तहत हर साल 5,000 वीजा का कोटा तय किया गया है। आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भारत की रिक्वेस्ट पर इसमें आयुष चिकित्सक, योग ट्रेनर, भारतीय शेफ और म्यूजिक टीचर्स को भी शामिल किया गया है। ये प्रोफेशनल 3 साल तक वहां रहकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे।