Success Story: बचपन में पिता को खोया, फिर ऐसे 12th फेल सब्जी बेचने वाला बना IAS ऑफिसर

काम के दबाव और लंबी दूरी तय करने की थकान का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा। नतीजा यह हुआ कि नारायण 12th क्लास में फेल हो गए। इस असफलता के बाद उन्हें समाज और आसपास के लोगों के तीखे तानों का सामना करना पड़ा। हर तरफ से निराशा मिलने के बावजूद उन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया। नारायण ने डिसाइड किया कि वे अपनी तकदीर और हालात खुद बदलेंगे। उन्होंने दोबारा 12th के एग्जाम दिए और इस बार फर्स्ट डिवीजन के साथ अपनी कामयाबी का पहला अध्याय लिखा।