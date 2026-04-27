School Holidays : हीटवेव का कहर! दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित

दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दोपहर के समय खुले मैदान में होने वाली एक्टिविटी और मॉर्निंग असेंबली पर रोक लगा दी है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय को सुबह की शिफ्ट में करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो गर्मी की छुट्टियां समय से पहले भी घोषित की जा सकती हैं।