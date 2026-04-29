RBI में ऑफिसर बनने का शानदार मौका, 83 हजार रुपये महीना मिलेगी सैलरी

ग्रेड बी जनरल पदों के लिए अप्लाई करने वाले युवाओं का कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 50 फीसदी अंक अनिवार्य हैं। इसके अलावा 55 फीसदी अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवा भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के हिसाब से आयु सीमा में छूट मिलेगी।