RBI Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए रिजर्व बैंक में निकली भर्ती, सैलरी भी शानदार, जानें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

RBI Recruitment 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग ऑफिसों में नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। कैंडिडेट्स 4 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लिकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 4 फरवरी ही तय की गई है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 28 फरवरी और 1 मार्च, 2026 को कंडक्ट की जाएगी।