Republic Day 2026: कौन होंगे इस बार चीफ गेस्ट, जानें कैसे तय होते हैं मेहमानों के नाम

Republic Day 2026 (Image Source: Social Media)
Republic Day 2026: भारत अपने 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगा है। 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड इस बार बहुत खास होगी। भारत सरकार ने इस बड़े इवेंट के लिए यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े लीडर्स को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। केंद्र सरकार ने इस गौरवशाली अवसर के लिए यूरोपीय संघ (EU) के दो सबसे बड़े नेताओं को चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया है। यह पहली बार है जब, यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप को एक साथ इस प्रोग्राम के लिए न्योता दिया गया है।
इस साल यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा परेड में शामिल होंगे। रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट का चुनाव भारत की डिप्लोमैटिक प्रायोरिटीज और दूसरे देशों के साथ उसके रिश्तों के आधार पर होता है। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को बुलाना यह संकेत देता है कि, भारत और यूरोप के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी गहरी हो रही है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर बातचीत चल रही है, ऐसे में यह दौरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नजरिए से बहुत जरूरी माना जा रहा है।
उर्सुला वॉन डेर लेयेन: ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। इनका काम यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी डायरेक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन्स को संभालना है।
एंटोनियो कोस्टा: ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। ये ईयू की समिट्स की अध्यक्षता करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं।
भारत 26 जनवरी,1950 को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक देश बना था। इसी दिन देश का संविधान लागू हुआ था। तब से हर साल इस दिन को भव्य परेड के साथ मनाया जाता है।
रिपब्लिक डे परेड के लिए चीफ गेस्ट का चुनाव भारत की डिप्लोमैटिक प्रायोरिटीज और बिजनेस रिश्तों के आधार पर तय किया जाता है। मेहमान का नाम तय करते समय यह देखा जाता है कि किस देश के साथ आने वाले समय में ट्रेड, डिफेंस और साइंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इस पूरी प्रोसेस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की आपसी सहमति के बाद ही विदेशी मेहमान के नाम पर फाइनल मुहर लगती है और बकायदा इन्विटेशनभेजा जाता है।
Republic Day 2026