Republic Day 2026: कौन होंगे इस बार चीफ गेस्ट, जानें कैसे तय होते हैं मेहमानों के नाम

Republic Day 2026: भारत अपने 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगा है। 26 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड इस बार बहुत खास होगी। भारत सरकार ने इस बड़े इवेंट के लिए यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े लीडर्स को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। केंद्र सरकार ने इस गौरवशाली अवसर के लिए यूरोपीय संघ (EU) के दो सबसे बड़े नेताओं को चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया है। यह पहली बार है जब, यूरोपियन यूनियन की टॉप लीडरशिप को एक साथ इस प्रोग्राम के लिए न्योता दिया गया है।