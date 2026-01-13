Iran Currency: ईरान में ‘जीरो’ के करीब पहुंची ईरानी रियाल की वैल्यू? डॉलर नहीं ये है दुनिया की 3 सबसे महंगी करेंसी

Iran Currency News (Image Source: ChatGPT)
Iranian Rial Collapse: वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन दिनों ईरान की करेंसी ईरानी रियाल (IRR) अपनी ऐतिहासिक गिरावट को लेकर चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन के चलते ईरान की करेंसी की वैल्यू लगभग शून्य हो गई है। जब किसी देश की करेंसी इतनी कमजोर होती है, तो वहां महंगाई और बिजनेस क्राइसिस गहरा जाता है। एक तरफ जहां ईरानी रियाल संघर्ष कर रही है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसी करेंसी भी हैं जिनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। आमतौर पर देखा जाए तो लोग अमेरिकी डॉलर को सबसे पावरफुल मानते हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी अमेरिकी डॉलर नहीं कोई और ही है।
बैंकिंग और एक्सचेंज रेट के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में इन देशों की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी और मजबूत करेंसी बनी हुई है-
ईरान की करेंसी रियाल की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। राजनीतिक हालातों और कड़े इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रियाल की कीमत इतनी गिर चुकी है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए लाखों रियाल देने पड़ते हैं। यही कारण है कि, इसे आज की सबसे कमजोर करेंसी माना जा रहा है।
जब भी ग्लोबल इकोनॉमी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिकी डॉलर (USD) का नाम आता है। दुनिया के
लगभग 80 फीसदी से ज्यादा बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड्स भी इसी करेंसी में होते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि, फिर भी सबसे महंगी करेंसी की लिस्ट में अमेरिकी डॉलर टॉप 5 में भी नहीं आता। भले ही ग्लोबल मार्केट में डॉलर सबसे ज्यादा चलता है और ये सबसे सुरक्षित करेंसी मानी जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू कई अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। रैंकिंग के लिहाज से देखें तो अमेरिकी डॉलर 10वें नंबर पर आती है।
