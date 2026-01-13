13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Iran Currency: ईरान में ‘जीरो’ के करीब पहुंची ईरानी रियाल की वैल्यू? डॉलर नहीं ये है दुनिया की 3 सबसे महंगी करेंसी

Iran Currency: ईरान में बढ़ती महंगाई और करेंसी की ऐतिहासिक गिरावट से संकट गहरा गया है। मौजुदा समय में ईरान की करेंसी 'रियाल' की वैल्यू जीरो के करीब पहुंच गई है। इसी बीच आपको बताते हैं दुनिया की 3 सबसे पावरफुल करेंसी के बारे में जिनके सामने अमेरिकी डॉलर भी रैंकिंग में पीछे है और कैसे कमजोर हुई ईरानी करेंसी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 13, 2026

Iran currency

Iran Currency News (Image Source: ChatGPT)

Iranian Rial Collapse: वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन दिनों ईरान की करेंसी ईरानी रियाल (IRR) अपनी ऐतिहासिक गिरावट को लेकर चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन के चलते ईरान की करेंसी की वैल्यू लगभग शून्य हो गई है। जब किसी देश की करेंसी इतनी कमजोर होती है, तो वहां महंगाई और बिजनेस क्राइसिस गहरा जाता है। एक तरफ जहां ईरानी रियाल संघर्ष कर रही है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसी करेंसी भी हैं जिनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। आमतौर पर देखा जाए तो लोग अमेरिकी डॉलर को सबसे पावरफुल मानते हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी अमेरिकी डॉलर नहीं कोई और ही है।

Most expensive currency 2026: ये हैं दुनिया की 3 सबसे पावरफुल करेंसी

बैंकिंग और एक्सचेंज रेट के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में इन देशों की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी और मजबूत करेंसी बनी हुई है-

  • कुवैती दीनार (KWD) - दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी होने का खिताब कुवैती दीनार के नाम है। कुवैत की अर्थव्यवस्था खासतौर से तेल के एक्सपोर्ट पर टिकी है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, एक कुवैती दीनार की वैल्यू लगभग 270 से 275 रुपए के बीच रहती है।
  • बहरीन दीनार (BHD) - मजबूती के मामले में दूसरे नंबर पर बहरीन का दीनार आता है। बहरीन की इकोनॉमी भी मुख्य रूप तेल निर्यात पर ही टिकी है। इस करेंसी की स्थिरता ग्लोबल मार्केट में बहुत अधिक मानी जाती है। एक बहरीन दीनार की कीमत भारतीय रुपए में करीब 220 रुपए के लगभग होती है।
  • ओमानी रियाल (OMR) - तीसरे नंबर पर ओमान की करेंसी रियाल है। ओमान की बेहतर आर्थिक नीतियों और नियंत्रित मॉनेटरी पॉलिसीस के कारण यहां की करेंसी बहुत मजबूत स्थिति में है। एक ओमानी रियाल की वैल्यू भारतीय बाजार में लगभग 215 रुपए के बराबर होती है।

Tehran Economic Crisis: क्यों 'जीरो' हो गई ईरान की करेंसी?

ईरान की करेंसी रियाल की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। राजनीतिक हालातों और कड़े इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रियाल की कीमत इतनी गिर चुकी है कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए लाखों रियाल देने पड़ते हैं। यही कारण है कि, इसे आज की सबसे कमजोर करेंसी माना जा रहा है।

US Dollar Ranking List: किस पायदान पर आता है डॉलर?

जब भी ग्लोबल इकोनॉमी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिकी डॉलर (USD) का नाम आता है। दुनिया के
लगभग 80 फीसदी से ज्यादा बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड्स भी इसी करेंसी में होते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि, फिर भी सबसे महंगी करेंसी की लिस्ट में अमेरिकी डॉलर टॉप 5 में भी नहीं आता। भले ही ग्लोबल मार्केट में डॉलर सबसे ज्यादा चलता है और ये सबसे सुरक्षित करेंसी मानी जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू कई अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। रैंकिंग के लिहाज से देखें तो अमेरिकी डॉलर 10वें नंबर पर आती है।

ये भी पढ़ें

Kashi Tamil Sangamam: नॉर्थ-साउथ भाषाई विवाद के बीच, वाराणसी के स्कूलों में स्टूडेंट्स सिखेंगे तमिल
शिक्षा
Kashi Tamil Sangamam, Tamil Classes In Varanasi Schools

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Jan 2026 12:07 pm

Published on:

13 Jan 2026 12:06 pm

Hindi News / Education News / Iran Currency: ईरान में ‘जीरो’ के करीब पहुंची ईरानी रियाल की वैल्यू? डॉलर नहीं ये है दुनिया की 3 सबसे महंगी करेंसी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

NHAI Recruitment 2026: इंजीनियरों के लिए खुशखबरी, बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका

NHAI Recruitment 2026
शिक्षा

BPSC Vacancy 2026: बिहार में निकली एक साथ कई भर्तियां, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी नौकरी, जान लें क्या चाहिए योग्यता

BPSC Vacancy 2026
शिक्षा

IAF Recruitment 2027: वायुसेना में 12वीं पास के लिए अग्निवीर बनने का मौका, मिलेगा 10 लाख का सैलरी पैकेज

IAF Agniveervayu Recruitment 2027
शिक्षा

Kashi Tamil Sangamam: नॉर्थ-साउथ भाषाई विवाद के बीच, वाराणसी के स्कूलों में स्टूडेंट्स सिखेंगे तमिल

Kashi Tamil Sangamam, Tamil Classes In Varanasi Schools
शिक्षा

DRDO में काम करने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

DRDO
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.