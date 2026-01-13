Iran Currency: ईरान में ‘जीरो’ के करीब पहुंची ईरानी रियाल की वैल्यू? डॉलर नहीं ये है दुनिया की 3 सबसे महंगी करेंसी

Iranian Rial Collapse: वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन दिनों ईरान की करेंसी ईरानी रियाल (IRR) अपनी ऐतिहासिक गिरावट को लेकर चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन के चलते ईरान की करेंसी की वैल्यू लगभग शून्य हो गई है। जब किसी देश की करेंसी इतनी कमजोर होती है, तो वहां महंगाई और बिजनेस क्राइसिस गहरा जाता है। एक तरफ जहां ईरानी रियाल संघर्ष कर रही है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसी करेंसी भी हैं जिनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। आमतौर पर देखा जाए तो लोग अमेरिकी डॉलर को सबसे पावरफुल मानते हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी अमेरिकी डॉलर नहीं कोई और ही है।