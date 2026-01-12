12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Kashi Tamil Sangamam: नॉर्थ-साउथ भाषाई विवाद के बीच, वाराणसी के स्कूलों में स्टूडेंट्स सिखेंगे तमिल

Tamil Classes In Varanasi Schools: प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए वाराणसी के स्कूलों और कॉलेजों में तमिल भाषा की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। जानिए क्या है काशी-तमिल संगमम?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 12, 2026

Kashi Tamil Sangamam, Tamil Classes In Varanasi Schools

Kashi Tamil Sangamam (Image Source: ChatGPT)

Kashi Tamil Sangamam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी-तमिल संगमम विजन को आगे बढ़ाते हुए अब वाराणसी के शिक्षण संस्थानों में तमिल भाषा की रेगुलर पढ़ाई शुरू होने जा रही है। कल्चरल और भाषाई खाई को कम करने के लिए वाराणसी के स्कूलों और कॉलेजों में तमिल भाषा की क्लासेस शुरू करने की तैयारी की गई है। इस पहल से उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति और करीब आएगी।

इवनिंग क्लासेस से होगी शुरुआत

वाराणसी के मशहूर गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज में रोजाना शाम को तमिल भाषा की क्लासेस चलाने का प्लान बनाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल सुमित कुमार ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज की स्टूडेंट पायल पटेल का जिक्र किया था, जिसने बहुत कम समय में तमिल भाषा सीखी थी। इसी से इंस्पायर होकर अब अन्य स्टूडेंट्स को भी यह भाषा सिखाई जाएगी।

काशी से 50 शिक्षक तमिलनाडु जाएंगे

यह मुहिम केवल तमिल भाषा तक सीमित नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, वाराणसी के लगभग 50 टीचर्स को हिंदी सिखाने के लिए तमिलनाडु भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर वाराणसी के कमिश्नर और जिलाधिकारी की मीटिंग्स में चर्चा हो चुकी है। इसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई दूरियों को कम करना है। तमिल सिखाने के लिए तमिलनाडु की टीचर संध्या कुमार साई से बातचीत की गई है, जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के तमिल डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने भी इस मुहिम में पूरी मदद करने का भरोसा दिया है।

क्या है काशी-तमिल संगमम?

यह एक कल्चरल पहल है। इसका मकसद काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और एजुकेशनल संबंधों को फिर से जीवित और बरकरार करना है। इसके जरिए स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि, वे एक-दूसरे की लैंग्वेज और कल्चर को समझ सकें और नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिले।

स्टूडेंट्स में दिख रहा उत्साह

हरिश्चंद्र गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रियंका तिवारी ने बताया कि काशी-तमिल संगमम के दौरान उनके कॉलेज में 15 दिनों का तमिल भाषा प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें 50 छात्राओं ने हिस्सा लिया और तमिल कविताओं व गानों के जरिए अपना टैलेंट दिखाया। छात्राओं के उत्साह और रूझान को देखते हुए कॉलेज अगले सेशन से तमिल भाषा का फॉर्मल कोर्स शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।

ये भी पढ़ें

Deepika Padukone: डिग्री नहीं, जुनून बना पहचान, दीपिका पादुकोण ने क्यों बीच में छोड़ी पढ़ाई?
शिक्षा
Deepika Padukone Educational Qualification

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 05:26 pm

Hindi News / Education News / Kashi Tamil Sangamam: नॉर्थ-साउथ भाषाई विवाद के बीच, वाराणसी के स्कूलों में स्टूडेंट्स सिखेंगे तमिल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IAF Recruitment 2027: वायुसेना में 12वीं पास के लिए अग्निवीर बनने का मौका, मिलेगा 10 लाख का सैलरी पैकेज

IAF Agniveervayu Recruitment 2027
शिक्षा

DRDO में काम करने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जान लें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

DRDO
शिक्षा

Largest City Of India: ये है भारत का सबसे बड़ा शहर, दिखती है अंग्रेज और मुगल काल की झलक

Largest City Of India
शिक्षा

Bihar University Village Adoption: बिहार राज्यपाल की सख्त चेतावनी, हायर एजुकेशन में सुधार के लिए गोद लेने होंगे 5-5 गांव

Bihar Higher Education
शिक्षा

कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल फिर इंडियन आइडल विनर, जानें बीच में Prashant Tamang ने क्यों छोड़ी पढ़ाई

Prashant Tamang
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.