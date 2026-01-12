Deepika Padukone: डिग्री नहीं, जुनून बना पहचान, दीपिका पादुकोण ने क्यों बीच में छोड़ी पढ़ाई?

Deepika Padukone (Image Source: Gemini)
Deepika Padukone Educational Qualification: बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार दीपिका पादुकोण आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग और मेहनत के दम पर दुनियाभर में नाम कमाया है। दीपिका पादुकोण ने बताया कि वह केवल 12th क्लास तक ही पढ़ी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने काम और जुनून को प्राथमिकता दी। दीपिका के अनुसार उन्होंने स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला तो लिया था लेकिन मॉडलिंग करियर में व्यस्तता के कारण वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकीं।
दीपिका ने एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए बताया कि, उनके माता-पिता चाहते थे कि वह पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें और उसके बाद ही करियर पर ध्यान दें। इंडियन सोसायटी में आज भी डिग्री को सफलता का पैमाना माना जाता है। दीपिका के माता-पिता भी इसी सोच के साथ उन्हें पढ़ाना चाहते थे। शुरुआती दिनों में उनके परिवार को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि दीपिका पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखें।
अभिनेत्री ने बताया कि, जब वह 11वीं और 12वीं क्लास में थीं, तभी से उन्हें मॉडलिंग के बड़े ऑफर मिलने लगे थे। उस समय वह बेंगलुरु में रहती थीं और काम के सिलसिले में उन्हें बार-बार मुंबई और दिल्ली जाना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने पत्राचार यानी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी डिग्री पूरी करने की कोशिश की, लेकिन काम के दबाव के कारण वह उसमें भी सफल नहीं हो पाईं।
एक्टिंग में आने से पहले दीपिका नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर भी थीं। उन्होंने अपने पिता और दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के नक्शेकदम पर चलते हुए खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हालांकि, 16 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन छोड़कर मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर रुख कर लिया, क्योंकि उन्हें इसी प्रोफेशन में अपना जुनून नजर आया। फिल्मों में बिजी होने के बावजूद दीपिका आज भी खेल से जुड़ी हुई हैं। वह अपने पिता के साथ 'पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन' (PSB) भी चलाती हैं, ताकि देश में खेल को बढ़ावा मिल सके।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स आज की युवा पीढ़ी के लिए नए मॉडल सेट कर रहे है। समाज में अब यह परसेप्शन धीरे-धीरे बदल रही है कि केवल किताबी पढ़ाई ही सफलता की चाबी है। अब लोग डिग्री और हाई पोजीशन के बजाय अपनी पसंद और हुनर को ज्यादा वेल्यू दे रहे हैं।
