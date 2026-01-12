Deepika Padukone: डिग्री नहीं, जुनून बना पहचान, दीपिका पादुकोण ने क्यों बीच में छोड़ी पढ़ाई?

एक्टिंग में आने से पहले दीपिका नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर भी थीं। उन्होंने अपने पिता और दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के नक्शेकदम पर चलते हुए खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हालांकि, 16 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन छोड़कर मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर रुख कर लिया, क्योंकि उन्हें इसी प्रोफेशन में अपना जुनून नजर आया। फिल्मों में बिजी होने के बावजूद दीपिका आज भी खेल से जुड़ी हुई हैं। वह अपने पिता के साथ 'पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन' (PSB) भी चलाती हैं, ताकि देश में खेल को बढ़ावा मिल सके।