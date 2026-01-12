12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Deepika Padukone: डिग्री नहीं, जुनून बना पहचान, दीपिका पादुकोण ने क्यों बीच में छोड़ी पढ़ाई?

Deepika Padukone Education: पढ़ाई को लेकर अड़ गए माता-पिता, उसके बावजूद दीपिका अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दीपिका पादुकोण की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है और आखिर कैसे कॉलेज ड्रॉपआउट होने के बाद भी ग्लोबल आइकन बनीं बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 12, 2026

Deepika Padukone Educational Qualification

Deepika Padukone (Image Source: Gemini)

Deepika Padukone Educational Qualification: बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार दीपिका पादुकोण आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग और मेहनत के दम पर दुनियाभर में नाम कमाया है। दीपिका पादुकोण ने बताया कि वह केवल 12th क्लास तक ही पढ़ी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने काम और जुनून को प्राथमिकता दी। दीपिका के अनुसार उन्होंने स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला तो लिया था लेकिन मॉडलिंग करियर में व्यस्तता के कारण वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकीं।

माता-पिता की थी यह शर्त

दीपिका ने एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए बताया कि, उनके माता-पिता चाहते थे कि वह पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें और उसके बाद ही करियर पर ध्यान दें। इंडियन सोसायटी में आज भी डिग्री को सफलता का पैमाना माना जाता है। दीपिका के माता-पिता भी इसी सोच के साथ उन्हें पढ़ाना चाहते थे। शुरुआती दिनों में उनके परिवार को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि दीपिका पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखें।

इस वजह से नहीं कर सकीं पढ़ाई

अभिनेत्री ने बताया कि, जब वह 11वीं और 12वीं क्लास में थीं, तभी से उन्हें मॉडलिंग के बड़े ऑफर मिलने लगे थे। उस समय वह बेंगलुरु में रहती थीं और काम के सिलसिले में उन्हें बार-बार मुंबई और दिल्ली जाना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने पत्राचार यानी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी डिग्री पूरी करने की कोशिश की, लेकिन काम के दबाव के कारण वह उसमें भी सफल नहीं हो पाईं।

बैडमिंटन की नेशनल खिलाड़ी रही हैं दीपिका

एक्टिंग में आने से पहले दीपिका नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर भी थीं। उन्होंने अपने पिता और दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण के नक्शेकदम पर चलते हुए खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हालांकि, 16 साल की उम्र में उन्होंने बैडमिंटन छोड़कर मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर रुख कर लिया, क्योंकि उन्हें इसी प्रोफेशन में अपना जुनून नजर आया। फिल्मों में बिजी होने के बावजूद दीपिका आज भी खेल से जुड़ी हुई हैं। वह अपने पिता के साथ 'पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन' (PSB) भी चलाती हैं, ताकि देश में खेल को बढ़ावा मिल सके।

बदल रही है समाज की सोच

एक्सपर्ट्स का मानना है कि, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स आज की युवा पीढ़ी के लिए नए मॉडल सेट कर रहे है। समाज में अब यह परसेप्शन धीरे-धीरे बदल रही है कि केवल किताबी पढ़ाई ही सफलता की चाबी है। अब लोग डिग्री और हाई पोजीशन के बजाय अपनी पसंद और हुनर को ज्यादा वेल्यू दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई
शिक्षा
Haryana Police Bharti 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 12:51 pm

Hindi News / Education News / Deepika Padukone: डिग्री नहीं, जुनून बना पहचान, दीपिका पादुकोण ने क्यों बीच में छोड़ी पढ़ाई?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल फिर इंडियन आइडल विनर, जानें बीच में Prashant Tamang ने क्यों छोड़ी नौकरी

Prashant Tamang
शिक्षा

Success Story: 6 लाख रैंक से 21 लाख सैलरी तक, एक आम छात्र की असाधारण सफलता की कहानी, जानें कौन सा कोर्स किया

Success Story
शिक्षा

Good News: गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश शुरू, अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन

गर्ल्स सैनिक स्कूल में 80 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, फोटो मेटा एआइ
सीकर

SSC Exam Calendar: सीजीएल जूनियर इंजिनियर सहित कई अन्य परीक्षा की तारीखें, जान लें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी-डी की कब होंगी परीक्षाएं

SSC Exam Calendar
शिक्षा

भारत के जॉब मार्केट में बदलाव: जयपुर-इंदौर जैसे शहर मेट्रो को दे रहे चुनौती, रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के संकेत

India Job Market Trends
जॉब्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.