Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

Haryana Police Vacancy 2026 Apply: हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 12वीं पास और CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 25 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। जानिए वैकेंसी डिटेल्स, योग्यता और फॉर्म भरने का पूरा तरीका क्या है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 11, 2026

Haryana Police Bharti 2026

Haryana Police Bharti 2026 (Image Source: Freepik)

Haryana Police Constable Recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो आज यानी 11 जनवरी से खुल गई है। जो कैंडिडेट्स पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

HSSC Police Constable Recruitment 2026: वैकेंसी की पूरी जानकारी

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) इस भर्ती के जरिए कुल 5500 पदों को भरेगा। हरियाणा पुलिस की इस भर्ती में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी (पुरुष) के लिए सबसे ज्यादा 4500 पद हैं। महिलाओं के लिए 600 वैकेंसी और अन्य पोस्ट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए हैं। आप जिस भी पद पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर फॉर्म फिल कर सकते हैं।

Haryana Police Vacancy 2026 Apply: आवेदन की आखिरी तारीख

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव हो गया है। कैंडिडेट्स 25 जनवरी, 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अप्लाई कर लें।

Haryana Police Constable Eligibility: क्या होनी चाहिए योग्यता?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत की पढ़ाई की होनी चाहिए। इस भर्ती की सबसे जरूरी शर्त यह है कि कैंडिडेट ने हरियाणा ग्रुप सी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास किया हो। इसके साथ ही18 से 25 साल की उम्र वाले युवा इसके लिए एलिजिबल हैं।

फिजिकल स्टैंडर्ड

मेल कैंडिडेट्स: लंबाई कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
फीमेल कैंडिडेट्स: लंबाई कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

HSSC Police Constable Salary: सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी

हरियाणा पुलिस में चयन के लिए कैंडिडेट्स को कई चरणों से गुजरना होगा। सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद चुने गए कैंडिडेट्स को लेवल 3 के तहत 21700 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी।

Haryana Police Vacancy 2026 Apply: ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

  • सबसे पहले HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।
  • यहां होम पेज पर दिए गए Advt No- 01/2026 वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना सीईटी (CET) रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगइन करें।
  • अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
  • फोटो और सिग्नेचर jpg/jpeg/png फॉर्मेट में 4kb से 100kb के अंदर अपलोड करें।
  • फॉर्म का प्रीव्यू चेक करें और सबमिट कर दें।
  • आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें, उस पर साइन करें और उसकी स्कैन कॉपी दोबारा वेबसाइट पर अपलोड करना न भूलें।

SSC Exam Calendar 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, SSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर
शिक्षा
SSC Calendar 2026-27

Published on:

11 Jan 2026 04:57 pm

Hindi News / Education News / Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

