Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत की पढ़ाई की होनी चाहिए। इस भर्ती की सबसे जरूरी शर्त यह है कि कैंडिडेट ने हरियाणा ग्रुप सी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास किया हो। इसके साथ ही18 से 25 साल की उम्र वाले युवा इसके लिए एलिजिबल हैं।