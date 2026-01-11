Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

Haryana Police Bharti 2026 (Image Source: Freepik)
Haryana Police Constable Recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो आज यानी 11 जनवरी से खुल गई है। जो कैंडिडेट्स पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) इस भर्ती के जरिए कुल 5500 पदों को भरेगा। हरियाणा पुलिस की इस भर्ती में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी (पुरुष) के लिए सबसे ज्यादा 4500 पद हैं। महिलाओं के लिए 600 वैकेंसी और अन्य पोस्ट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए हैं। आप जिस भी पद पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर फॉर्म फिल कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव हो गया है। कैंडिडेट्स 25 जनवरी, 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अप्लाई कर लें।
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत की पढ़ाई की होनी चाहिए। इस भर्ती की सबसे जरूरी शर्त यह है कि कैंडिडेट ने हरियाणा ग्रुप सी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास किया हो। इसके साथ ही18 से 25 साल की उम्र वाले युवा इसके लिए एलिजिबल हैं।
मेल कैंडिडेट्स: लंबाई कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
फीमेल कैंडिडेट्स: लंबाई कम से कम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
हरियाणा पुलिस में चयन के लिए कैंडिडेट्स को कई चरणों से गुजरना होगा। सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद चुने गए कैंडिडेट्स को लेवल 3 के तहत 21700 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी।
