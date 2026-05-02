ग्लैमर और पैसा दोनों चाहिए? 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाएं करियर, ये हैं देश के टॉप कॉलेज

Fashion Designing Course After 12th: अगर आपको नए कपड़ों के ट्रेंड्स की समझ है और आप अपनी क्रिएटिविटी से फैशन की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और कृषि के बाद यह रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। ऐसे में 12th क्लास पास करने के बाद युवा इस क्रिएटिव फील्ड में अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आप फैशन जगत में एंट्री कैसे ले सकते हैं और इसके लिए कौन से कोर्स व कॉलेज बेस्ट रहेंगे।