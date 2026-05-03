West Bengal Result: ममता की चौथी जीत या पहली बार खिलेगा कमल? EC ने कहा-वोटों की गिनती होगी निष्पक्ष

West Bengal vote counting: पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने रविवार को कहा कि 4 मई को होने वाली शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी और इसमें किसी भी तरह की अशांति की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, 'वोटों की गिनती स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं; कहीं भी कोई अशांति नहीं होगी। कल यानी 4 मई की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी।'