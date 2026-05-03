3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मुंगेर मर्डर मिस्ट्री: दरोगा पत्नी मौत केस में ट्विस्ट, पति ने बताया था आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने थ्योरी को नकारा

मुंगेर में एक दरोगा की पत्नी की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नया मोड़ ला दिया है। 11 अप्रैल को हुई इस मौत को दरोगा पति ने शुरुआत में आत्महत्या बताया था, लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह हत्या का मामला हो सकता है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 03, 2026

Munger Murder Mystery

दारोगा पति चंदन के साथ पत्नी मधू (फ़ाइल फ़ोटो)

Munger Murder Mystery: बिहार के मुंगेर के सफियासराय थाना में तैनात दरोगा चंदन कुमार की पत्नी मधु कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में 21 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। जिस मामले को पहले आत्महत्या के संदेह से घिरा माना जा रहा था, उसने अब एक नाटकीय मोड़ ले लिया है। पुलिस ने पहली बार संकेत दिया है कि यह मामला वास्तव में हत्या का हो सकता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जारी होने के बाद जांच की दिशा पूरी तरह से बदल गई है। फिलहाल पुलिस को अभी FSL रिपोर्ट का इंतजार है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल

मधु कुमारी का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने दरोगा पति के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, गोली मधु की छाती के बीच में लगी और पीठ से बाहर निकल गई। गोली लगने की जगह और उसके बाहर निकलने की दिशा ने आत्महत्या की संभावना को काफी कमजोर कर दिया है। सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के मुताबिक यह प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है।

11 अप्रैल की वो खौफनाक शाम

यह वारदात 11 अप्रैल की शाम को हुई थी, जब मधु कुमारी की मौत उसके पति की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली लगने के कारण हुई थी। घटना के तुरंत बाद दरोगा चंदन कुमार ने इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि, मधु के परिवार वालों ने शुरू से ही इस पर संदेह जताया था और आरोप लगाया था कि उनकी मौत एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी।

दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंधों का आरोप

मधु के पिता रंजीत कुमार ने अपने दामाद चंदन कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि मधु को काफी समय से दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस को दी गई एक लिखित शिकायत में परिवार ने यह भी उल्लेख किया है कि चंदन कुमार का कथित तौर पर एक अन्य महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ अवैध संबंध था, जिस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे।

जेल में बंद दरोगा, FSL रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल, आरोपित दरोगा चंदन कुमार मुंगेर जेल में बंद है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है और इस पूछताछ से मामले से जुड़े कई अहम सुराग और तथ्यात्मक जानकारी मिली है। सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने स्पष्ट किया है कि भले ही अब तक जुटाए गए सबूत हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष एफएसएल (FSL) की बैलेस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पूरी पुलिस टीम वैज्ञानिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सके।

ये भी पढ़ें

कौन पप्पू यादव? पूर्णिया सांसद का नाम सुनते ही भड़के अनंत सिंह, बोले- हम ऐसे कुत्ता-बिलाई को नहीं जानते
पटना
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मोकामा विधायक अनंत सिंह

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

03 May 2026 06:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मुंगेर मर्डर मिस्ट्री: दरोगा पत्नी मौत केस में ट्विस्ट, पति ने बताया था आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने थ्योरी को नकारा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

छपरा: दो दिन से लापता अधिवक्ता की रहस्यमयी मौत, कुएं से शव बरामद

क्राइम (फोटो सोर्स- Dreamstime.com)
पटना

बिहार कैबिनेट विस्तार: NDA के बड़े नेताओं से मिल रहे सीएम सम्राट, जीतन राम मांझी ने दी खास सलाह

bihar cabinet expansion : cm samrat chaudhary meeting union minister jitan ram manjhi
पटना

पप्पू यादव का नाम सुनते ही भड़के अनंत सिंह, बोले- हम ऐसे कुत्ता-बिलाई को नहीं जानते

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मोकामा विधायक अनंत सिंह
पटना

6 मई को सम्राट कैबिनेट की तीसरी बैठक: बड़े फैसलों और नई नीतियों पर नजर, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री

Samrat Choudhary CM BIHAR
पटना

Bihar Politics: टोपी विवाद पर सियासत तेज, डिप्टी सीएम ने क्यों कहा—एनडीए सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी , vijay chaudhary
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.