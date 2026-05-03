मुंगेर मर्डर मिस्ट्री: दरोगा पत्नी मौत केस में ट्विस्ट, पति ने बताया था आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने थ्योरी को नकारा

मधु कुमारी का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड की निगरानी में किया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने दरोगा पति के दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, गोली मधु की छाती के बीच में लगी और पीठ से बाहर निकल गई। गोली लगने की जगह और उसके बाहर निकलने की दिशा ने आत्महत्या की संभावना को काफी कमजोर कर दिया है। सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के मुताबिक यह प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है।