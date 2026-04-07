खेत से लौट रहे थे, रास्ते में कुदाल से काट डाला! मोकामा में मां-बेटे का डबल मर्डर

बताया जाता है कि अजय और विजय के बीच संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। लेकिन, घर के पास स्थित 13 कट्ठा के एक प्लॉट के 4 कट्ठा वाले हिस्से को लेकर दोनों भाई अक्सर झगड़ते रहते थे। मंगलवार को भी इसी जमीन पर उगाई गई फसलों की कटाई को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि परिवार के भीतर खून-खराबा हो गया। मृतक के भाई ने बताया कि आरोपी पक्ष में लगभग आठ लोग शामिल थे, जिन्होंने उनके परिवार को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया।