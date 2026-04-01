बिहार में CM चेहरे पर BJP का सेफ प्लान: नए प्रयोग से दूरी, जातीय समीकरण और गठबंधन पर फोकस

वर्तमान विधानसभा में भाजपा के पास अधिक सीटें होने के कारण पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दावा कर रही है। दूसरी ओर जदयू का कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिले, लेकिन सरकार में उसकी भूमिका कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर जदयू सम्मानजनक हिस्सेदारी और प्रभावशाली पदों की मांग कर रही है। पार्टी गृह विभाग के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी दावा जता रही है। दरअसल, स्पीकर का पद सदन की कार्यवाही, विधायकों की सदस्यता और कई अहम निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए जदयू इस पद को अपने पास रखना चाहती है। फिलहाल यह पद भाजपा के पास है और पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा स्पीकर का पद छोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यह सरकार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।"