बंगाल के रण में ‘बिहार मॉडल’ की एंट्री, सम्राट चौधरी ने खेला नौकरी वाला मास्टरस्ट्रोक

सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के तहत ‘ममता दीदी’ बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही हैं और घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विरोध कर रही हैं और घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। चौधरी ने कहा कि जिस तरह बिहार में मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने का अभियान चलाया गया, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।