शिव कथा में रची ठगी की साजिश! पत्नी बनी फर्जी IAS और पति बॉडीगार्ड; गाड़ी पर प्रधान सचिव का बोर्ड लगाकर ठगे लाखों

पीड़ित ने बताया कि बाडीगार्ड बने पति सनी कुमार ने कहा था कि गाड़ी के अंदर बैठी महिला (उसकी पत्नी, श्रद्धांजलि देवी) एक बहुत वरिष्ठ IAS अधिकारी है और उसका पति भी एक IAS अधिकारी है। आरोपियों ने पीड़ित को विभिन्न विभागों में फायदेमंद सरकारी ठेके दिलाने का वादा करके अपने जाल में फंसाया। उनके रसूख और सरकारी ओहदे के बारे में किए गए धोखे में आकर, नारायण यादव ने इन सरकारी ठेकों को पाने के बहाने, अलग-अलग किस्तों में कुल 34.74 लाख सनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।