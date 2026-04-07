दारोगा जी को 7,000 रुपये पड़े भारी, चाय की दुकान पर विजिलेंस ने किया ट्रैप; रंगे हाथ दबोचे गए SI अनिल सिंह

विजिलेंस ब्यूरो का यह ऑपरेशन मंगलवार सुबह लगभग दस बजे अंजाम दिया गया। जब पूरा इलाका अपने-अपने काम में लगा हुआ था, तभी सब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए पुलिस स्टेशन के ठीक पास स्थित एक चाय की दुकान पर बुलाया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि विजिलेंस ब्यूरो की एक विशेष टीम पहले से ही सादे कपड़ों में घात लगाए वहां बैठी थी। इस टीम में DSP आसिफ इकबाल, इंस्पेक्टर निजामुद्दीन और इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह शामिल थे। जिस पल अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 7,000 रुपये रिश्वत के तौर पर लिए, टीम ने तुरंत उन्हें चारों ओर से घेर कर गिरफ्तार कर लिया।