दलाल से घूस ले रहे थे SI अभिनंदन, किसी ने छुपकर बना लिया वीडियो; अब SSP ने दिए जांच के आदेश

बताया जा रहा है कि सब-इंस्पेक्टर अभिनंदन कुमार किसी मामले को रफा-दफा करने या मदद करने के बदले नूनफारा निवासी एक कथित दलाल के माध्यम से रुपयों का लेन-देन कर रहे हैं। दलाल जब दारोगा जी को नोट थमाता है, तो वे बड़ी सहजता से उसे स्वीकार करते दिख रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पास में मौजूद व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में इस पूरी करतूत को चुपके से कैद कर लिया है। हालांकि, वीडियो की आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल होने के बाद से इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है।