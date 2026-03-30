कार लूट की दर्ज कराने गया था प्राथमिकी, खुद हो गया गिरफ्तार; शराब वाली जब्ती ने खोल दिया सारा राज

गिरफ्तार। पत्रिका फाइल फोटो
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने उसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो कार लूट की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा था। यह घटना बोचहा थाना क्षेत्र की है, जहां एक व्यक्ति थाने में आकर खुद को लूट का शिकार बता रहा था। लेकिन जब मामले की जांक हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली।
रामपुर हरि थाना क्षेत्र के छपरा मुबारकपुर गांव के रहने वाले शिवम कुमार ने पुलिस को बताया कि मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोर-लेन हाईवे (NH-27) पर राधा स्वामी सत्संग केंद्र के पास बंदूक की नोक पर उसकी कार लूट ली गई। उसने दावा किया कि यह घटना तब हुई जब वह सड़क किनारे पेशाब करने के लिए रुका था। लेकिन, असल में मामला कुछ और था।
यह घटना शनिवार शाम की है, जब शिवम कुमार अपनी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लादकर मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोर-लेन हाईवे (NH-27) से गुजर रहा था। इस दौरान मद्द निषेध इकाई (आबकारी टीम) की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने काफी दूर तक उसका पीछा किया। जब तस्कर शिवम को लगा कि वह चारों ओर से घिर गया है, तो उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की भी कोशिश की। लेकिन, ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसने शराब से लदी कार को मुरादपुर फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
मद्द निषेध इकाई की टीम ने शराब से लदी कार को उस जगह से जब्त कर लिया जहां शिवम ने उसे छोड़ा था और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे मुजफ्फरपुर स्थित आबकारी थाने ले गई। तस्कर को लगा कि चूंकि वह पुलिस की तत्काल गिरफ्तारी से बच गया है, इसलिए वह कार चोरी होने की झूठी कहानी बनाकर तस्करी के आरोपों से बच सकता है और शायद भविष्य में अपनी गाड़ी वापस भी पा सकता है।
रविवार को, शिवम कुमार पूरे आत्मविश्वास के साथ बोचहा थाने पहुंचा। उसने SHO यशवंत कुमार मिश्रा को बताया कि शनिवार रात को जब वे NH-27 पर राधा स्वामी सत्संग केंद्र के पास पेशाब करने के लिए रुका था तो कुछ हथियारबंद अपराधियों ने उसकी कार लूट ली। उसने बाकायदा प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की गुहार लगाई।
लूट की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए SHO ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने संबंधित वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को जिले के अन्य पुलिस स्टेशनों और वायरलेस यूनिट के साथ सत्यापित किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि जिस कार के चोरी होने की रिपोर्ट की गई थी, वह वास्तव में शराब तस्करी के एक मामले के संबंध में मद्द निषेध विभाग द्वारा पहले ही जब्त की जा चुकी थी।
जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, पुलिस ने शिवम से कड़ी पूछताछ की जिसके बाद आखिरकार उसने सच बता दिया। पुलिस तुरंत उसे आबकारी पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसकी पहचान शराब तस्करी में शामिल कार के मालिक और चालक दोनों के रूप में हुई। मामले का पूरी तरह से खुलासा होने के बाद, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
बोचहां के SHO यशवंत कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के प्रयास में एक झूठी कहानी गढ़ी थी। शिवम कुमार को गिरफ्तार कर आबकारी विभाग के हवाले कर दिया गया है।
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