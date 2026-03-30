कार लूट की दर्ज कराने गया था प्राथमिकी, खुद हो गया गिरफ्तार; शराब वाली जब्ती ने खोल दिया सारा राज

यह घटना शनिवार शाम की है, जब शिवम कुमार अपनी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लादकर मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोर-लेन हाईवे (NH-27) से गुजर रहा था। इस दौरान मद्द निषेध इकाई (आबकारी टीम) की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस ने काफी दूर तक उसका पीछा किया। जब तस्कर शिवम को लगा कि वह चारों ओर से घिर गया है, तो उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की भी कोशिश की। लेकिन, ऐसा करने में नाकाम रहने पर उसने शराब से लदी कार को मुरादपुर फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।