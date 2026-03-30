तेजस्वी के बच्चों पर प्यार लुटा रहे तेज प्रताप यादव; भतीजे के बाद अब भतीजी को दिया गिफ्ट, बोले-बड़े पापा की लाडली…

कात्यायनी के साथ तस्वीरें साझा करने से ठीक एक दिन पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के छोटे बेटे इराज के साथ एक बेहद भावुक वीडियो भी पोस्ट किया था। लगभग सवा दो मिनट के इस विडिओ में तेज प्रताप अपने भतीजे के साथ खेलते और उस पर प्यार लुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म एनिमल का गाना पापा मेरी जान बज रहा था, साथ ही फिल्म सूर्यवंशम के कुछ भावुक गाने भी सुनाई दे रहे थे। इस पोस्ट में उन्होंने तेजस्वी यादव को भी टैग किया और लिखा, 'बेटा पापा का गर्व होता है, पापा बेटे की सबसे बड़ी ताकत।'