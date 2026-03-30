बिहार की 2 सीटें आज होंगी खाली; नीतीश कुमार त्यागेंगे MLC पद, नितिन नवीन छोड़ेंगे विधायकी

इधर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफे के साथ ही पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। वैसे तो नितिन नवीन का इस्तीफा रविवार को ही होना तय था। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए जरूरी तैयारियां भी कर ली थीं। हालांकि, उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव के कारण वह असम के दौरे पर चले गए, जिससे यह प्रक्रिया टल गई। अब उम्मीद है कि इस्तीफे की प्रक्रिया सोमवार को पूरी होगी।