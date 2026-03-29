सीएम नीतीश कुमार के मंत्री से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक, राज्य सभा चुनाव में पार्टी को दिया था झटका

विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने अपने पत्र में वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में आवागमन की दयनीय स्थिति का हवाला दिया है। उन्होंने जनहित में कई प्रमुख योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की मांग की है। जिसमें बगहा-2 प्रखंड के मझौवा टेंगराहा नदी पर नए पुल का निर्माण। बगहा-2 प्रखंड के ही सिधाव से जरार तक नई सड़क एवं आवश्यक पुल का निर्माण। बगहा-2 प्रखंड के सीरिसिया मिशन स्कूल के पूर्वी छोर से बेलहवा तक सड़क एवं पुल का निर्माण। बगहा-2 प्रखंड के ढोलबजवा गांव से हथुवनवा के रास्ते में अप्रोच रोड सहित पुल का निर्माण। मधुबनी प्रखंड के मधुबनी से बलुवाठोड़ी गांव तक सड़क एवं पुल का निर्माण शामिल है।