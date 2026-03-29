बिहार की आराध्या का कमाल, 14 की उम्र में 234 भाषाओं में किया हनुमान चालीसा का अनुवाद; अनुराग ठाकुर ने दिया सम्मान

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आराध्या की इस उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की है। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ऑफिस ऑफ मिस्टर अनुराग ठाकुर के हैंडल से एक पोस्ट साझा की गई है। जिसमें अनुराग ठाकुर और आराध्य की फोटो है, साथ ही लिखा है, 'बिहार की 9वीं कक्षा की छात्रा सुश्री आराध्या सिंह जी ने तकनीकी का सदुपयोग करते हुए हनुमान चालीसा का 234 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर ना सिर्फ अभिनंदनीय कार्य किया, बल्कि युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में मॉर्डन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर खुद की नई पहचान गढ़ने के लिए प्रेरित किया।'