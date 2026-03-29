Video: एएन कॉलेज में मंत्री जी का लेक्चर वायरल, संघवाद की व्याख्या पर घिर गए अशोक चौधरी

नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पटना के एएन कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां मंत्री जी सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी पहली क्लास लेने पहुंचे थे। क्लासरूम में जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अपनी क्लास के दौरान उन्होंने छात्रों को संघवाद की अवधारणा समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने संघवाद को ‘Agreement’ और राज्यों को ‘Independent’ जैसी बातें कहीं।