खुशबू को पहले जिंदा जलाया, फिर जहर देकर मार डाला; जलती चिता से अधजला शव लेकर गई पुलिस

मौके पर पहुंची पुलिस और महिला की फाइल फोटो
Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में लालगंज थाना क्षेत्र में आने वाले पीरापुर गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 साल की खुशबू कुमारी की कथित तौर पर दहेज के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसके ससुराल वालों ने महिला का अंतिम संस्कार गंडक नदी के घाट पर करने की भी कोशिश की। हालांकि, उसके मायके वालों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठीक समय पर वहां पहुंचकर जलती चिता को बुझाया और अधजले शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस को देखते ही महिला का पति और उसका छोटा भाई (देवर) तुरंत मौके से फरार हो गए।
मृतका के भाई रोशन कुमार और उसकी मां ने बेटी के ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि जब उनकी दहेज की मांगे पूरी नहीं हुईं तो ससुराल वालों ने एक मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला, खुशबू पर डाला और उसे आग लगा दी। घटना को छिपाने के लिए, बुरी तरह से जली हुई खुशबू को हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि जब वह आग से बच गई, तो अस्पताल में ही जहर का इंजेक्शन दिलवाकर उसकी हत्या कर दी गई।
परिवार के अनुसार, खुशबू की शादी लगभग दो साल पहले पीरापुर गांव के रवि कुमार राय से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति, सास-ससुर और ससुराल के अन्य सदस्यों ने दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके मायके वालों का दावा है कि खुशबू ने कई मौकों पर उन्हें अपनी आपबीती बताई थी, लेकिन ससुराल वालों की धमकियों के कारण यह मामला दबा रहा।
रविवार को ससुराल वाले खुशबू के मायके वालों को बिना बताए पीरापुर में गंडक नदी के घाट पर चुपके से उसके शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। जैसे ही मृतका के भाई को इस बात का पता चला उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लालगंज SHO मनमोहन कुमार और SDPO-2 गोपाल मंडल पुलिस बल के साथ घाट पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ियां देखते ही, पति रवि कुमार राय अपने तीन छोटे भाइयों और अन्य ग्रामीणों के साथ जलती हुई चिता को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना स्थल से मृतका के ससुर भारत राय को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए, FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की एक टीम को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने चिता के आस-पास से महत्वपूर्ण सबूत और सैंपल जमा किए हैं। मृतका के भाई ने सात लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है, जिनमें उसके पति रविराज, ससुर भारत राय, सास, ननद और तीन छोटे देवर (पुतुल, रंजन और अंकुश) शामिल हैं।
SDPO-2 गोपाल मंडल ने बताया कि सूचना मिली थी कि सबूत मिटाने की कोशिश में, मृतका के रिश्तेदारों को बिना सूचित किए घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने आंशिक रूप से जले हुए शव के अवशेषों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है।
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