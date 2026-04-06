खुशबू को पहले जिंदा जलाया, फिर जहर देकर मार डाला; जलती चिता से अधजला शव लेकर गई पुलिस

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में लालगंज थाना क्षेत्र में आने वाले पीरापुर गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 साल की खुशबू कुमारी की कथित तौर पर दहेज के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसके ससुराल वालों ने महिला का अंतिम संस्कार गंडक नदी के घाट पर करने की भी कोशिश की। हालांकि, उसके मायके वालों से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठीक समय पर वहां पहुंचकर जलती चिता को बुझाया और अधजले शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस को देखते ही महिला का पति और उसका छोटा भाई (देवर) तुरंत मौके से फरार हो गए।