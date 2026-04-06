‘हम कस्टम अधिकारी हैं…’ और लूट लिया 22 करोड़ का सोना! पटना में गुजरात के व्यापारी के साथ डकैती

पुलिस के अनुसार, अपराधी पुलिस के लोगो लगी कार और दो बाइकों पर सवार थे। उन्होंने सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहन रखी थी, जिससे वे बिल्कुल असली अधिकारियों जैसे लग रहे थे।आरोपियों ने गुजरात के सोना व्यवसायी को खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर जांच के बहाने उसके तीन बैग अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद उन्होंने व्यवसायी महेश मामतोरा को जबरन कार में बैठाया और कुछ दूरी तक अपने साथ ले गए। नौबतपुर रोड स्थित फौजी ढाबे के पास उसे छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। इसके बाद व्यापारी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। यह घटना रविवार की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त कार को बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।