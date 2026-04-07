सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के सीएम तो राजद को होगी खुशी, तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बड़ा बयान

शक्ति सिंह यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि जेडीयू, कांग्रेस और भाजपा में कई ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राजद से की और बाद में बड़े पदों तक पहुंचे। उन्होंने राजद को एक मजबूत वैचारिक संस्था बताते हुए कहा कि यहां से निकले नेता आज अलग-अलग दलों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि आज के दौर में कुछ लोग लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची वैचारिक प्रतिबद्धता विकसित करना कोई आसान काम नहीं है।