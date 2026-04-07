बांकीपुर विधानसभा सीट पर सियासी संग्राम: BJP में दावेदारों की भीड़, कांग्रेस-आरजेडी में टकराव तेज

बांकीपुर विधानसभा सीट पर किसे टिकट मिलेगा, इसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि, पार्टी कार्यालय में कई नामों पर चर्चा तेज है। इनमें संजय मयूख का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, जो फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी हैं। उन्हें नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच संबंध 1995 से, जब नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा सक्रिय राजनीति में थे, तभी से मजबूत रहे हैं।