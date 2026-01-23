बिहार में सुरक्षा पर सियासत: कांग्रेस से छीनी गई सुरक्षा, तेजस्वी की घटी, BJP नेताओं को मिली Z सिक्योरिटी

बिहार की नीतीश सरकार ने गुरूवार को सुरक्षा समीक्षा की बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा वापस ले ली गई। जबकि नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई को Z सिक्योरिटी दी गई है। सुरक्षा में यह बदलाव राज्य स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट और खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया है। इस बदलाव में जहां बीजेपी और सत्‍ता पक्ष के कई शीर्ष नेताओं की सुरक्षा Z श्रेणी तक बढ़ा दी गई है, वहीं विपक्ष के प्रमुख चेहरों की सुरक्षा घटाई या पूरी तरह हटा दी गई है।