पटना

बिहार में सुरक्षा पर सियासत: कांग्रेस से छीनी गई सुरक्षा, तेजस्वी की घटी, BJP नेताओं को मिली Z सिक्योरिटी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 23, 2026

BJP, Nitin Nabin, PM Modi, Jansangh, Ram Mandi,

नए BJP अध्यक्ष नितिन नवीन। (Photo-IANS)

बिहार की नीतीश सरकार ने गुरूवार को सुरक्षा समीक्षा की बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा वापस ले ली गई। जबकि नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई को Z सिक्योरिटी दी गई है। सुरक्षा में यह बदलाव राज्य स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति की रिपोर्ट और खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया है। इस बदलाव में जहां बीजेपी और सत्‍ता पक्ष के कई शीर्ष नेताओं की सुरक्षा Z श्रेणी तक बढ़ा दी गई है, वहीं विपक्ष के प्रमुख चेहरों की सुरक्षा घटाई या पूरी तरह हटा दी गई है।

कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा हटी

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और आरजेडी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की चौधरी की सुरक्षा वापस ले लिया गया।

तेजस्‍वी की सुरक्षा घटी

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, की सुरक्षा Z से घटाकर Y+ कर दी गई। इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। Y+ सिक्योरिटी में 11 सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते है।

बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनकी सुरक्षा Z श्रेणी की कर दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को Y की जगह Y+ की सुरक्षा कर दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में चार से पांच NSG कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षागार्ड तैनात रहते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। वहीं Y+ सिक्योरिटी में 11 सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Published on:

