Video: गया मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर नहीं! दादी को स्कूटी पर ले जाने को मजबूर युवक, सिस्टम पर उठे सवाल

प्यारी देवी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उनके पोते ने गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद समुचित इलाज नहीं मिलने पर परिजन उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में न तो मरीज को समय पर इलाज मिल रहा था और न ही डॉक्टर देखने आ रहे थे। इस बीच मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में दूसरे अस्पताल ले जाने का फैसला करना पड़ा।