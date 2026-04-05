पटना में अरुणाचल की डांस टीम को अटेंडेंट ने कहा ‘चिंकी-चीनी’, वॉशरूम जाने से रोका, वीडियो वायरल

अरुणाचल प्रदेश से एक डांस टीम पटना में परफॉर्मेंस देने आई थी। लेकिन उन्हें एक वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए यह साबित करना पड़ा कि वे भी भारतीय हैं। उनके साथ हुए इस दुर्व्यवहार का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। जिसमें पटना के एक अस्पताल में, बेज रंग की यूनिफॉर्म पहने एक अटेंडेंट ने इस ग्रुप को पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोक दिया और उनसे ID दिखाने की मांग की। जब उसने इसका विरोध किया, तो उस महिला ने उसे "मोमो," "चिंकी," और "चीनी" कहकर बुलाया। यह सब कहकर वो महिला वायरल वीडियो में हंसते हुए दिख रही है। ग्रुप की एक महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसकी आवाज़ में थकावट और हिम्मत, दोनों ही साफ झलक रहे थे: "हम लोग अपने नॉर्थ-ईस्ट से घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी 1-2 घटनाओं की वजह से हम डरते हैं।"