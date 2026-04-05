मोतिहारी शराबकांड: गांवों तक ऐसे पहुंचती थी शराब की खेप, हर महीने होता था 10 लाख का कारोबार

बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में जहरीली शराब से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों की मौत के बाद सरकार शरबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबार के कारणों का पता कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस जांच में जो साक्ष्य मिले हैं, वे काफी चौकाने वाले हैं। इस मौत के बाद हरसिद्धि विधानसभा के तुरकौलिया इलाके में हाहाकार मच गया है। परिजनों ने अपनी व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद बताया कि कैसे शराबबंदी के बावजूद यह जहरीली शराब गांवों तक पहुंच गई। पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए मामले की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी है।