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गैस किल्लत में LPG ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा, मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब्त किया टैंकर

Bihar LPG Black Marketing: बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने अवैध एलपीजी रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए नेपाल रजिस्ट्रेशन वाले टैंकर और गैस सिलेंडर जब्त किए।

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मुजफ्फरपुर

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Devika Chatraj

Apr 07, 2026

LPG ब्लैक मार्केटिंग (IANS)

Bihar LPG illegal Refilling: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एलपीजी की गंभीर किल्लत के बीच पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह गैस की किल्लत का लाभ उठाकर अवैध तरीके से सिलेंडरों में गैस भरकर बिक्री करता था, जिससे आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा था।

रात के छापे में हुआ खुलासा

सूचना के आधार पर सोमवार रात को मोतीपुर थाना क्षेत्र के नारियार इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। इस ऑपरेशन का नेतृत्व डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने किया, जबकि कांटी और मोतीपुर थानों की पुलिस टीमें भी मौजूद थीं। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अवैध गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे कई उपकरण और सामग्री जब्त कर ली।

जब्त की गई सामग्री में क्या-क्या?

जब्त की गई सामग्री में नेपाल रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक पूरी तरह भरे हुए एलपीजी टैंकर के साथ, सिलेंडरों से भरी एक बोलेरो पिकअप वैन भी मौजूद थी। इसके अलावा वितरण के लिए इस्तेमाल की जा रही एक ई-रिक्शा, कई गैस रिफिलिंग उपकरण और बड़ी संख्या में भरे और खाली एलपीजी सिलेंडर भी देखे गए।

DSP सुचित्रा कुमारी का बयान

डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने बताया, सूचना के आधार पर मोतीपुर थाना क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया गया। इस दौरान भरी हुई एलपीजी टैंकर, ई-रिक्शा, बोलेरो पिकअप और कई गैस सिलेंडर जब्त किए गए। FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है।

गिरोह का तरीका

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह टैंकर से गैस अलग-अलग सिलेंडरों में अवैध रूप से भर रहा था। अधिकारी बताते हैं कि यह कार्य बेहद खतरनाक है क्योंकि गैस को सुरक्षा नियमों के बिना संभाला जा रहा था, जिससे जनता के जीवन पर गंभीर खतरा था। पुलिस को संदेह है कि यह रैकेट नेपाल से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब्त टैंकर का नेपाल रजिस्ट्रेशन नंबर पाया गया। नेटवर्क की गहराई और शामिल सभी लोगों की पहचान के लिए विस्तृत जांच जारी है।

स्थानीय लोगों में हड़कंप

छापेमारी के बाद नारियार और आस-पास के इलाकों में अवैध गैस व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई कथित रूप से छिप गए हैं। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों को एलपीजी की किल्लत के कारण उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध गैस रिफिलिंग न केवल गैरकानूनी है, बल्कि मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

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LPG Cylinder Crisis

Published on:

07 Apr 2026 02:08 pm

Hindi News / National News / गैस किल्लत में LPG ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा, मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब्त किया टैंकर

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