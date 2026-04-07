गैस किल्लत में LPG ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खुलासा, मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब्त किया टैंकर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह टैंकर से गैस अलग-अलग सिलेंडरों में अवैध रूप से भर रहा था। अधिकारी बताते हैं कि यह कार्य बेहद खतरनाक है क्योंकि गैस को सुरक्षा नियमों के बिना संभाला जा रहा था, जिससे जनता के जीवन पर गंभीर खतरा था। पुलिस को संदेह है कि यह रैकेट नेपाल से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब्त टैंकर का नेपाल रजिस्ट्रेशन नंबर पाया गया। नेटवर्क की गहराई और शामिल सभी लोगों की पहचान के लिए विस्तृत जांच जारी है।