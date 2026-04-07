हवाई सफर पर महंगाई की मार! एयर इंडिया ने बढ़ाए टिकट के दाम, अब विदेश जाना होगा और भी महंगा

दुनियाभर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आई आग ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है। जो तेल कुछ समय पहले तक काफी सस्ता था, उसकी कीमत एक महीने के भीतर ही करीब दोगुनी हो गई है। एयर इंडिया का कहना है कि सरकार ने भारत के अंदर तो तेल की कीमतों पर थोड़ा लगाम लगाया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल बहुत महंगा मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक, वे अपनी तरफ से काफी खर्चा खुद उठा रहे हैं, लेकिन भारी बढ़ोत्तरी की वजह से अब कुछ हिस्सा यात्रियों से वसूलना उनकी मजबूरी बन गई है।