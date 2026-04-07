जंग के बीच ट्रंप का एक और बड़ा दांव, अब आर-पार की स्थिति, जानें क्या है पूरा मामला?

एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है , तो दूसरी तरफ इजरायल हमले कर रहा है। इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया है, जिससे ईरान की कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने ईरान के खुफिया विभाग के चीफ और कई बड़े कमांडरों को मार गिराया है। इजरायल का कहना है कि वह एक-एक करके ईरान के सभी बड़े नेताओं को खत्म कर देगा। तेहरान के तीन हवाई अड्डों पर भी भारी बमबारी की गई है, जिससे ईरान की वायु सेना को बड़ा नुकसान हुआ है।