मीट की दुकानों पर लगेगा बैन? तमिलनाडु चुनाव के बीच अभिनेता का दावा हुआ वायरल, पत्नी और बीजेपी नेता ने बताया सच

खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ शब्दों में कहा कि उनके पति के बारे में इस तरह की बातें फैलाना केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि सुंदर सी हमेशा लोगों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।