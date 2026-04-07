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मीट की दुकानों पर लगेगा बैन? तमिलनाडु चुनाव के बीच अभिनेता का दावा हुआ वायरल, पत्नी और बीजेपी नेता ने बताया सच

Khushbu Sundar On Meat Shop Ban: साउथ एक्टर सुंदर सी के एक वायरल दावे के बाद अब उनकी पत्नी और बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 07, 2026

Khushbu Sundar On Meat Shop Ban

Khushbu Sundar On Meat Shop Ban (सोर्स- एक्स)

Khushbu Sundar On Meat Shop Ban: दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और निर्देशक सुंदर सी इन दिनों अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत को लेकर सुर्खियों में हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उनके मदुरै सेंट्रल सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं।

इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की रही जिसमें कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद वो इलाके में मीट की दुकानों पर रोक लगाने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री-राजनेता खुशबू सुंदर ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन खबरों को पूरी तरह भ्रामक बताया है।

खुशबू सुंदर ने अफवाहों पर दिया रिएक्शन (Khushbu Sundar On Meat Shop Ban)

खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ शब्दों में कहा कि उनके पति के बारे में इस तरह की बातें फैलाना केवल राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि सुंदर सी हमेशा लोगों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।

अभिनेता के दावे वाला बयान हुआ वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर ये दावा तेजी से वायरल हुआ था कि मदुरै स्थित प्रसिद्ध मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के नाम पर सुंदर सी मीट की दुकानों को बंद कराने का फैसला कर सकते हैं। इस दावे ने चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ दी थी। लेकिन सुंदर सी ने खुद सामने आकर इन खबरों का खंडन किया और इसे पूरी तरह निराधार बताया।

अफवाहों ने नहीं होंगे प्रभावित

उन्होंने अपने बयान में कहा कि चुनावी प्रतिस्पर्धा में कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मदुरै की जनता सच्चाई को समझती है और इस तरह की अफवाहों से प्रभावित नहीं होगी।

गौरतलब है कि सुंदर सी इस बार पुदिया नीति के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनकी पार्टी ने AIADMK के साथ गठबंधन किया है। वहीं खुशबू सुंदर खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और तमिलनाडु की सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे पहले वो डीएमके और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

फिल्मों में भी सक्रिय हैं खुशबू

राजनीति के साथ-साथ दोनों कलाकार अपने फिल्मी करियर में भी सक्रिय हैं। खुशबू हाल ही में तमिल फिल्म 'नेसिप्पाया' और हिंदी फिल्म 'सुबेदार' में नजर आई थीं, जबकि सुंदर सी निर्देशन और अभिनय दोनों क्षेत्रों में लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्मों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह बना हुआ है।

ऐसे में चुनाव से पहले फैली इस तरह की अफवाहों पर खुशबू सुंदर की तीखी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि वह अपने पति के राजनीतिक सफर में मजबूती से उनके साथ खड़ी हैं और किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी का खुलकर जवाब देने को तैयार हैं।

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Updated on:

07 Apr 2026 05:41 pm

Published on:

07 Apr 2026 05:40 pm

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