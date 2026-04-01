‘बच्चा गोद ले लूंगी’, 41 की अभिनेत्री ने निजी जिंदगी पर खोले राज, गोविंदा की भांजी का बयान हुआ वायरल

Arti Singh On Pregnancy: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री आरती सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी से जुड़े एक भावुक खुलासे को लेकर चर्चा में हैं। 41 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने मां बनने की इच्छा और मुश्किल बचपन को याद करते हुए बताया कि अगर वो नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पातीं, तो वो एक बच्चे को गोद लेने का फैसला जरूर करेंगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं।