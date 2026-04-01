7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बच्चा गोद ले लूंगी’, 41 की अभिनेत्री ने निजी जिंदगी पर खोले राज, गोविंदा की भांजी का बयान हुआ वायरल

Arti Singh On Pregnancy: टीवी अभिनेत्री आरती सिंह ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने प्रेग्नेंसी और गोद लेने पर भी बात की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 07, 2026

Arti Singh On Pregnancy

Arti Singh On Pregnancy (सोर्स- एक्स)

Arti Singh On Pregnancy: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री आरती सिंह इन दिनों अपनी निजी जिंदगी से जुड़े एक भावुक खुलासे को लेकर चर्चा में हैं। 41 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने मां बनने की इच्छा और मुश्किल बचपन को याद करते हुए बताया कि अगर वो नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पातीं, तो वो एक बच्चे को गोद लेने का फैसला जरूर करेंगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

आरती सिंह ने बचपन पर की बात (Arti Singh On Pregnancy)

आरती सिंह का बचपन आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया था, जिसके कारण उनका शुरुआती जीवन संघर्षों में बीता। परिवार के सहारे और रिश्तेदारों की देखभाल में पली-बढ़ीं आरती ने कई बार बताया है कि जीवन की इन्हीं मुश्किल परिस्थितियों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने ये भी साझा किया कि कम उम्र में मां को खो देने का दर्द आज भी उनके दिल में कहीं न कहीं मौजूद है।

निजी जिंदगी पर आरती सिंह ने खोला राज

हाल ही में 'हाउटरफ्लाई' के साथ इंटरव्यू के दौरान आरती सिंह ने अपने जीवन के उसी दौर को याद करते हुए कहा कि उन्हें दूसरों के सहारे पलने का अनुभव मिला है, इसलिए वह समझती हैं कि किसी बच्चे को परिवार मिलना कितना जरूरी होता है। यही वजह है कि अगर भविष्य में वह मां नहीं बन पातीं, तो वो किसी जरूरतमंद बच्चे को गोद लेकर उसे अपना प्यार और घर देना चाहेंगी।

दीपक चौहान से शादी पर की बात (Arti Singh On Pregnancy)

आरती सिंह ने अपनी शादी से पहले ही अपने पति दीपक चौहान से इस विषय पर खुलकर बात कर ली थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने साफ-साफ अपनी उम्र और मां बनने को लेकर संभावित चुनौतियों के बारे में पति को बताया था। इस पर दीपक चौहान का जवाब उनके लिए बेहद सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें परिवार की जरूरत होती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर वे बच्चा गोद लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

आरती ने की पति की सोच की तारीफ

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उनके पति की सोच काफी सकारात्मक है। उनका मानना है कि अगर उनका खुद का बच्चा हो जाए तो भी वे एक बच्चे को गोद लेना चाहेंगे। आरती सिंह के मुताबिक, किसी बच्चे को सुरक्षित घर और प्यार देना सबसे सुंदर अनुभवों में से एक होता है और इसे साबित करने के लिए किसी सामाजिक दबाव की जरूरत नहीं होती।

गौरतलब है कि आरती सिंह अभिनेता गोविंदा की भांजी हैं और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन भी हैं। उन्होंने टीवी के कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम कर दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है। हाल ही में बिजनेसमैन दीपक चौहान के साथ उनकी सादगी भरी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही थीं।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Apr 2026 06:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बच्चा गोद ले लूंगी’, 41 की अभिनेत्री ने निजी जिंदगी पर खोले राज, गोविंदा की भांजी का बयान हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तुम बेवकूफ हो’, जाकिर खान पर फूटा शाहरुख खान के निर्देशक का गुस्सा, ‘धुरंधर 2’ को लेकर बांद्रा वाले कमेंट पर साधा निशाना

Siddharth Anand Lashes On Zakir Khan Statement
बॉलीवुड

जाकिर खान के ‘बॉलीवुड जलता है’ बयान पर फूटा अमीशा पटेल का गुस्सा, बोलीं- ‘यार, नेगटिविटी फैलाना बंद करो’

Ameesha Patel Reacts on Zakir Khan
मनोरंजन

श्रीदेवी को अंदर से खाने लगी थी लोगों की बेरुखी, बेटी जान्हवी कपूर ने मौत के 8 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- आज भी दर्द है

Janhvi Kapoor Emotional On Sridevi
बॉलीवुड

राजपाल यादव पर मजाक ले डूबा तो सौरभ द्विवेदी ने दी सफाई, कॉमेडियन भी बोले- उनका दिल दुखाना मेरा दुखाने जैसा

Rajpal Yadav-Sourabh Dwivedi Controversy
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के हमजा में दिखी ईसा मसीह की झलक? पूर्व मिस इंग्लैंड ने आदित्य धर की पीक डिटेलिंग पर दिया बयान

Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.