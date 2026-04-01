‘दाउद इब्राहिम को था जुखाम’, ‘धुरंधर 2’ की सफलता के बीच राम गोपाल वर्मा का बयान हुआ वायरल

राम गोपाल वर्मा ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि एक महिला पत्रकार को एक बार दाऊद इब्राहिम से मिलने का मौका मिला था और उस समय वह सामान्य बीमारी से जूझ रहे थे। यह सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, वह भी रोजमर्रा की मानवीय स्थितियों से अलग नहीं है। इसी तरह एक पुलिस अधिकारी ने भी उन्हें बताया था कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में बड़े अपराधी भी शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं।