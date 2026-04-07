7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के हमजा में दिखी ईसा मसीह की झलक? पूर्व मिस इंग्लैंड ने आदित्य धर की पीक डिटेलिंग पर दिया बयान

Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2: मिस इंग्लैंड रह चुकीं भाषा मुखर्जी ने हाल ही में 'धुरंधर 2' को लेकर एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनने के बाद काफी लोग उनसे सहमत नजर आ रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 07, 2026

Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2

Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)

Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों सिर्फ अपनी कहानी और एक्शन के कारण ही नहीं, बल्कि शानदार सिनेमैटोग्राफी और एक से बढ़कर एक सीन्स के चलते भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में मिस इंग्लैंड 2019 रह चुकीं डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली माजरी से जुड़ी एक दिलचस्प झलक की ओर इशारा किया है, जिसे सोशल मीडिया पर भी काफी समर्थन मिल रहा है।

फिल्म के एक सीन ने खींचा ध्यान (Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2)

भाषा मुखर्जी ने बताया कि फिल्म के क्लाइमैक्स के पास दिखाया गए एक सीन में उनका ध्यान जा रहा है। इस सीन में रणवीर सिंह का किरदार दुश्मनों के कब्जे में होता है और उसे काफी तकलीफ दी जाती है। इस दौरान जिस तरह से कैमरा एंगल और फ्रेमिंग की गई है, वह क्रूस पर चढ़ाए गए ईसा मसीह की छवि से मेल खाती नजर आती है।






View this post on Instagram










A post shared by Dr Bhasha Mukherjee (@bhashamukherjee)

उनके मुताबिक ये सीन केवल दर्द दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बलिदान और उद्देश्य की भावना को मजबूत करने के लिए रचा गया प्रतीकात्मक सीन है। ये दर्शाता है कि किरदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने देश और लोगों के लिए संघर्ष करने वाला प्रतिनिधि बन जाता है।

देश के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार

भाषा मुखर्जी ने आगे कहा कि फिल्म में हमजा अली माजरी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश के लिए कष्ट सहने को तैयार है। इस तरह का प्रस्तुतीकरण दर्शकों को ये संदेश देता है कि उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का है।

उन्होंने यह भी कहा कि क्रूस से जुड़े प्रतीक अक्सर परिवर्तन, पुनर्जन्म और नई शुरुआत का संकेत देते हैं। फिल्म में ये सीन ठीक उस मोड़ से पहले आता है, जब किरदार की पहचान में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। यही वजह है कि उन्होंने इसे निर्देशक की पीक डीटेलिंग का उदाहरण बताया। इतना ही नहीं उन्होंने इस सीन और किरदार को ईसा मसीह से भी जोड़कर देखा।

दर्शकों ने भी किया समर्थन

भाषा मुखर्जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी कई दर्शकों ने सहमति जताई। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म में अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का मिश्रण दिखाई देता है, जो किरदार को और गहराई देता है।

कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि रणवीर सिंह का लुक- लंबे बाल और दाढ़ी भी इस प्रतीकवाद को मजबूत करता है। वहीं कुछ लोगों ने किरदार के नाम ‘जस्कीरत’ के अर्थ को भी ईश्वर से जुड़ी सेवा और समर्पण से जोड़कर देखा।

निर्देशक की डिटेलिंग की हो रही तारीफ

फिल्म के निर्देशक आदित्य धर पहले भी अपनी फिल्मों में परतदार कहानी कहने के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार भी दर्शकों को कहानी के साथ-साथ उसके भीतर छिपे संकेतों को समझने का मौका मिल रहा है।

यही कारण है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही इसके कई सीन चर्चा का विषय बने हुए हैं। दर्शकों का मानना है कि इस तरह की सिनेमाई डिटेलिंग फिल्म को सामान्य एक्शन ड्रामा से अलग बनाती है और उसे एक गहराई देती है।

रणवीर सिंह के किरदार की हो रही सराहना

रणवीर सिंह का निभाया गया हमजा अली माजरी का किरदार पहले ही दर्शकों और समीक्षकों की तारीफ बटोर चुका है। अब इस तरह के इमेजनरी विजुएल्स ने उनके किरदार को और भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि फिल्म लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और दर्शक इसे बार-बार देखने की बात कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा पर कमल हासन का आया बयान, बोले- मैं मृत्युदंड के खिलाफ हूं
मनोरंजन
Kamal Haasan On Sathankulam Custodial Death Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Apr 2026 03:42 pm

Published on:

07 Apr 2026 03:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ के हमजा में दिखी ईसा मसीह की झलक? पूर्व मिस इंग्लैंड ने आदित्य धर की पीक डिटेलिंग पर दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव पर मजाक ले डूबा तो सौरभ द्विवेदी ने दी सफाई, कॉमेडियन भी बोले- उनका दिल दुखाना मेरा दुखाने जैसा

Rajpal Yadav-Sourabh Dwivedi Controversy
बॉलीवुड

राजपाल यादव के ‘कर्ज’ पर मजाक पड़ा भारी, सपोर्ट में उतरे सलमान खान, दे डाली ये सलह

Salman Khan Support Rajpal Yadav cheque bounce Case after Saurabh Dwivedi Roasts says kaam toh aapko bahut milega
बॉलीवुड

पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने ‘धुरंधर’ देखकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं जहां रहती थी वहां असलियत यही

Seema Haider On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

सुशांत सिंह राजपूत बने राम, AI से एडिट फोटो देख बहन हुई इमोशनल, रणबीर पर कसा तंज?

Sushant Singh Rajput sister shweta post late brother lord ram ai photos viral she dig ranbir kapoor
बॉलीवुड

‘मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं’ 60 करोड़ की धोखाधड़ी पर राज कुंद्रा का फूटा गुस्सा, किया पोस्ट

Shilpa Shetty Husband Raj Kundra angry on 60 Crore Cheating Case said i want to justice
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.