‘धुरंधर’ के हमजा में दिखी ईसा मसीह की झलक? पूर्व मिस इंग्लैंड ने आदित्य धर की पीक डिटेलिंग पर दिया बयान

Miss England Bhasha Mukherjee On Dhurandhar 2: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों सिर्फ अपनी कहानी और एक्शन के कारण ही नहीं, बल्कि शानदार सिनेमैटोग्राफी और एक से बढ़कर एक सीन्स के चलते भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में मिस इंग्लैंड 2019 रह चुकीं डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली माजरी से जुड़ी एक दिलचस्प झलक की ओर इशारा किया है, जिसे सोशल मीडिया पर भी काफी समर्थन मिल रहा है।