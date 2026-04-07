9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा पर कमल हासन का आया बयान, बोले- मैं मृत्युदंड के खिलाफ हूं

Kamal Haasan On Sathankulam Custodial Death Case: तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में नौ पुलिसकर्मियों को दी गई फांसी की सजा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक ओर फैसले को ऐतिहासिक बताया, तो दूसरी ओर मृत्युदंड के खिलाफ अपनी वैचारिक असहमति भी साफ तौर पर जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले ने देश को झकझोर दिया था और ये घटना पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा के गंभीर खतरे की याद दिलाती है।