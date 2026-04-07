राजपाल यादव पर मजाक ले डूबा तो सौरभ द्विवेदी ने दी सफाई, कॉमेडियन भी बोले- उनका दिल दुखाना मेरा दुखाने जैसा

Rajpal Yadav-Sourabh Dwivedi Controversy: मुंबई में आयोजित एक अवॉर्ड शो के दौरान हुई एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जाने-माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने मंच पर अभिनेता राजपाल यादव से बातचीत के दौरान उनके चेक बाउंस केस का जिक्र मजाकिया अंदाज में किया, जिसके बाद इंटरनेट पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। हालांकि इस पूरे मामले में खुद राजपाल यादव सामने आए और उन्होंने सौरभ द्विवेदी का खुलकर समर्थन किया।