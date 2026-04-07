राजपाल यादव पर मजाक ले डूबा तो सौरभ द्विवेदी ने दी सफाई, कॉमेडियन भी बोले- उनका दिल दुखाना मेरा दुखाने जैसा

Rajpal Yadav-Sourabh Dwivedi Controversy (सोर्स- एक्स)
Rajpal Yadav-Sourabh Dwivedi Controversy: मुंबई में आयोजित एक अवॉर्ड शो के दौरान हुई एक हल्की-फुल्की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जाने-माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने मंच पर अभिनेता राजपाल यादव से बातचीत के दौरान उनके चेक बाउंस केस का जिक्र मजाकिया अंदाज में किया, जिसके बाद इंटरनेट पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। हालांकि इस पूरे मामले में खुद राजपाल यादव सामने आए और उन्होंने सौरभ द्विवेदी का खुलकर समर्थन किया।
दरअसल 5 अप्रैल को मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में जब सौरभ द्विवेदी और राजपाल यादव के बीच बातचीत चल रही थी, तभी बातचीत के दौरान अभिनेता के पुराने आर्थिक विवाद का संदर्भ सामने आया। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने इस पर हंसी-मजाक के साथ प्रतिक्रिया दी और माहौल हल्का बना रहा। यहां तक कि कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस पल के गवाह बने।
लेकिन जैसे ही इस बातचीत के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कई यूजर्स ने इसे अभिनेता की निजी परेशानी का मजाक उड़ाने के रूप में देखा और पत्रकार की आलोचना शुरू कर दी।
सोशल मीडिया पर आलोचना बढ़ने के बाद सौरभ द्विवेदी ने खुद आगे आकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ किया कि उनके मन में राजपाल यादव के प्रति हमेशा सम्मान रहा है और उनकी टिप्पणी किसी को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं थी। उन्होंने अभिनेता के लिए अपने स्नेह और सम्मान को सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी किया।
इस विवाद के बीच राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए लोगों से अपील की कि वो इस मुद्दे को गलत तरीके से न लें। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर जो बातचीत हुई थी, वह एक स्किट का हिस्सा थी, जिसमें सामाजिक और वैश्विक परिस्थितियों के प्रभावों पर चर्चा की जा रही थी।
राजपाल यादव ने कहा कि कई बार मंच या फिल्मों में तैयार किए गए दृश्यों का अर्थ दर्शकों तक सही रूप में नहीं पहुंच पाता और यही वजह है कि गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं।
अभिनेता ने आगे कहा कि सौरभ द्विवेदी और जाकिर खान उनके लिए छोटे भाइयों जैसे हैं और उन्होंने हमेशा उनका सम्मान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी कर पत्रकार का मन न दुखाएं।
राजपाल यादव ने ये भी कहा कि कलाकार, पत्रकार और लेखक एक-दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं और उन्हें आपसी सम्मान बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सौरभ और जाकिर दोनों के प्रति अपना स्नेह जताते हुए कहा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं, उसमें ऐसे लोगों का योगदान भी शामिल है।
इस पूरे विवाद के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी राजपाल यादव के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार की कठिन परिस्थितियों को मज़ाक का विषय बनाना सही नहीं है और कलाकारों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
वर्कफ्रंट की बात करें तो राजपाल यादव जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। खासतौर पर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। इसके अलावा वे अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग