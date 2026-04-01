‘तुम बेवकूफ हो’, जाकिर खान पर फूटा शाहरुख खान के निर्देशक का गुस्सा, ‘धुरंधर 2’ को लेकर बांद्रा वाले कमेंट पर साधा निशाना

Siddharth Anand Lashes On Zakir Khan Statement (सोर्स- एक्स)
Siddharth Anand Lashes On Zakir Khan Statement: स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान के एक बयान ने इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की सफलता पर की गई उनकी टिप्पणी पर अब निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और यूजर्स भी दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं।
दरअसल, हाल ही में एक अवॉर्ड समारोह के दौरान जाकिर खान ने अपने मजाकिया अंदाज में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर तंज कसते हुए कहा था कि फिल्म की कामयाबी ने कई लोगों को असहज कर दिया है। उन्होंने मुंबई के फिल्मी इलाकों का जिक्र करते हुए इशारों-इशारों में यह भी कहा कि फिल्म की सफलता से इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों में बेचैनी देखी जा सकती है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया और देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गया।
जाकिर खान की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मुंबई के फिल्मी क्षेत्रों से जुड़े लोगों का हिंदी सिनेमा को दशकों से बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में यह भी कहा कि इस योगदान को कम आंकना समझदारी नहीं है। उनके इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया।
गौरतलब है कि सिद्धार्थ आनंद वही निर्देशक हैं जिन्होंने 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी और इन दिनों वो शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। ऐसे में उनका ये बयान इंडस्ट्री के भीतर चल रही राय और प्रतिक्रिया को और ज्यादा प्रमुख बना देता है।
सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने जहां सिद्धार्थ आनंद के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुंबई के फिल्मी इलाकों ने लंबे समय तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिशा दी है, वहीं कुछ यूजर्स ने जाकिर खान के व्यंग्य को सही ठहराते हुए इसे इंडस्ट्री की अंदरूनी सच्चाई से जोड़कर देखा।
कई यूजर्स ने ये भी लिखा कि इस तरह की बहसें दर्शाती हैं कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने इंडस्ट्री के अंदर भी चर्चा का नया माहौल बना दिया है। यही वजह है कि फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इससे जुड़े बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।
फिलहाल, जाकिर खान और सिद्धार्थ आनंद के बीच छिड़ी यह बहस यह दिखाती है कि किसी फिल्म की सफलता सिर्फ दर्शकों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वह इंडस्ट्री के भीतर भी नई प्रतिक्रियाओं और चर्चाओं को जन्म देती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आने की उम्मीद है
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