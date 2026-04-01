‘तुम बेवकूफ हो’, जाकिर खान पर फूटा शाहरुख खान के निर्देशक का गुस्सा, ‘धुरंधर 2’ को लेकर बांद्रा वाले कमेंट पर साधा निशाना

दरअसल, हाल ही में एक अवॉर्ड समारोह के दौरान जाकिर खान ने अपने मजाकिया अंदाज में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर तंज कसते हुए कहा था कि फिल्म की कामयाबी ने कई लोगों को असहज कर दिया है। उन्होंने मुंबई के फिल्मी इलाकों का जिक्र करते हुए इशारों-इशारों में यह भी कहा कि फिल्म की सफलता से इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों में बेचैनी देखी जा सकती है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया और देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गया।