जाकिर खान के ‘बॉलीवुड जलता है’ बयान पर फूटा अमीशा पटेल का गुस्सा, बोलीं- ‘यार, नेगटिविटी फैलाना बंद करो’

Ameesha Patel Reacts on Zakir Khan: हाल ही में स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने एक अवॉर्ड फंक्शन में आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ़ करते हुए कहा था कि फिल्म की सफलता से बॉलीवुड को जलन तो हुई है। अब एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कॉमेडियन के इस कमेंट पर रिएक्शन देते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने लोगों से नकारात्मकता फैलाना बंद करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री ने रणवीर सिंह की फिल्मों को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है और उनका सम्मान किया है।