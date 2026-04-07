भयानक एक्सीडेंट के बाद प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे अनुराग डोभाल, बोले- ‘जब लगे सब कुछ खत्म हो गया है’

जाने-माने यूट्यूबर अनुराग डोभाल हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने रितिका से इंटरफेथ मैरिज के बाद अपने परिवार, जिसमें उनके भाई और पत्नी भी शामिल हैं, के साथ हुए गंभीर मतभेदों के बारे में खुलकर बात की थी। एक लंबे और इमोशनल वीडियो में अनुराग डोभाल ने अपनी फैमिली पर आरोप लगाया कि उनके माता-पिता और बाकी सदस्यों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, रिश्तेदारों के सामने अपमानित किया और उनकी शादी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यहां तक ​​कि कपल को घर के अंदर आने से भी रोक दिया। उन्होंने यह भी बताया कि शादी के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके चलते वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और पत्नी के साथ भी दूरियां बढ़ गईं। हालांकि, उनके भाई कलाम इंक ने इन आरोपों का गलत बताते हुए कहा कि अनुराग ने एकतरफा कहानी बताई है।