शायद फिर कभी नहीं चल पाऊंगा…, सुसाइड अटेम्प्ट के बाद अनुराग डोभाल के पैर ने काम करना किया बंद, फैंस हुए भावुक

Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूब और सोशल मीडिया की दुनिया में अनुराग डोभाल यानी 'यूके07 राइडर' के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी स्थिति के बारे में जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद उनका दाहिना पैर पूरी तरह सुन्न हो गया है। यह खबर सामने आते ही उनके लाखों फैंस चिंतित हो गए और सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं करने लगे।