‘धुरंधर 2’ के बवंडर के बीच रणवीर सिंह का कोर्ट में माफीनामा, चार महीने पुराना विवाद

Ranveer Singh Unconditional Apology Amid Dhurandhar 2 Success: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि एक विवाद है। धुरंधर 2 के स्टार रणवीर सिंह ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह में हुई कांतारा मिमिक्री विवाद को लेकर अब बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि अभिनेता इस मामले में अदालत में बिना शर्त माफी देने जा रहे हैं।