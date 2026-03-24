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‘धुरंधर 2’ के बवंडर के बीच रणवीर सिंह का कोर्ट में माफीनामा, चार महीने पुराना विवाद

Ranveer Singh Unconditional Apology Amid Dhurandhar 2 Success: 'धुरंधर 2' की सफलता के बीच रणवीर सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रणवीर सिंह अब इस चार महीने पुराने विवाद में माफी मागेंगे।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 24, 2026

Ranveer Singh Unconditional Apology Amid Dhurandhar 2 Success

Ranveer Singh Unconditional Apology Amid Dhurandhar 2 Success (सोर्स- एक्स)

Ranveer Singh Unconditional Apology Amid Dhurandhar 2 Success: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि एक विवाद है। धुरंधर 2 के स्टार रणवीर सिंह ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह में हुई कांतारा मिमिक्री विवाद को लेकर अब बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि अभिनेता इस मामले में अदालत में बिना शर्त माफी देने जा रहे हैं।

IFFI समारोह के बाद बढ़ा था विवाद (Ranveer Singh Unconditional Apology Amid Dhurandhar 2 Success)

दरअसल, IFFI 2025 के क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा' से जुड़ा एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया था, जिसे लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर इस एक्ट को लेकर बहस छिड़ गई और देखते ही देखते मामला कानूनी दायरे तक पहुंच गया। इसके बाद से ही इस मुद्दे पर अभिनेता की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था।

अब 'एनडीटीवी' की खबर के मुताबिक रणवीर सिंह इस विवाद को खत्म करने के लिए अदालत में हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसमें वह अपनी ओर से बिना शर्त माफी पेश करेंगे।

10 अप्रैल को अदालत में पेश करेंगे हलफनामा

रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर सिंह 10 अप्रैल 2026 को कोर्ट में अपना हलफनामा जमा करेंगे। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी निर्धारित की गई है। माना जा रहा है कि अभिनेता का यह कदम विवाद को शांत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

रणवीर सिंह के वकील की ओर से भी जानकारी दी गई है कि अभिनेता व्यक्तिगत रूप से इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और वह अपनी ओर से सम्मानपूर्वक समाधान चाहते हैं।

मंदिर जाकर भी जताएंगे सम्मान

सिर्फ अदालत में माफी ही नहीं, बल्कि रणवीर सिंह धार्मिक आस्था का सम्मान दिखाने के लिए चामुंडी मंदिर भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि वह मैसूर स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन कर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे और विवाद को शांत करने का प्रयास करेंगे।

ये कदम दर्शाता है कि अभिनेता इस मामले को संवेदनशीलता से देख रहे हैं और किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं।

‘धुरंधर 2’ की सफलता के बीच आया विवाद

गौरतलब है कि रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता को लेकर भी चर्चा में हैं। फिल्म में उनके दमदार अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से सराहना मिल रही है। ऐसे समय में यह विवाद सामने आना उनके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर बन गया।

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Published on:

24 Mar 2026 04:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर 2’ के बवंडर के बीच रणवीर सिंह का कोर्ट में माफीनामा, चार महीने पुराना विवाद

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