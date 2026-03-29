अनुराग डोभाल ने बेटे को गोद में लेकर शेयर किया दिल छू लेने वाला पोस्ट, लिखा- ‘दूसरा जन्म मेरे बच्चे के लिए’

बता दें कि कपल की जिंदगी में ये खुशखबरी अनुराग के इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हुई एक कार दुर्घटना के कुछ ही हफ्तों बाद आई है। इस घटना के बाद वो सुर्खियों में आए थे। अधिकारियों और मीडिया ने इस घटना को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज गति से लाइवस्ट्रीमिंग करते समय आत्महत्या के प्रयास से जोड़ा था। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस घटना ने उनके फैंस को हैरान कर दिया था।