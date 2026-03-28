अनुराग डोभाल के घर गूंजी किलकारी, पत्नी रितिका बनीं मां, पोस्ट में दिखाई बच्चे की झलक

बता दें कि अनुराग और रितिका ने पिछले साल अप्रैल 2024 में एक निजी समारोह में शादी की थी। इसके बाद सितंबर में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं रहा। अनुराग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी कर दावा किया था कि इस शादी की वजह से उनका परिवार उनसे नाराज है। उन्होंने अपने परिवार पर मानसिक शोषण के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसके बाद अनुराग का एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ, जिसने उनके फैंस को डरा दिया था।